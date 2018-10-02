Старинное здание посольства Чили в Москве ждёт реставрация

Москва, , 11:18 — REGNUM Построенный в стиле модерн в начале XX века двухэтажный жилой особняк в Денежном переулке Москвы, в котором в настоящее время располагается посольство Чили, приведут в первозданный вид. Как сообщили аи в пресс-службе столичной мэрии 2 октября, восстановительные работы затронут фасады, кровлю и ограду здания.

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Уточняется, что особняк с подвалом и мезонином был возведен по заказу супругов Анжелики и Германа Бройдо и мецената Викторина Бурдакова в 1910—1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелингсона. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В мэрии отметили, что все реставрационные работы согласованы специалистами Мосгорнаследия и будут проводиться под контролем ведомства.

«Специалисты воссоздадут по архивным фотографиям и документам утраченные элементы. Реставраторы восстановят парапет со столбами и вазонами и декоративное ограждение кровли, которые не сохранились до наших дней», — пояснил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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Завершить все восстановительные работы планируется весной 2019 года.

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