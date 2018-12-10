Световое шоу «Новогодняя Москва» покажут на Манежной площади

Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве на Манежной площади начнут демонстрировать световое шоу о Новом годе и Рождестве. Трансляции праздничного шоу «Новогодняя Москва» будет проходить ежедневно, сообщается на портале мэра Москвы.

Новогоднее световое шоу «Новогодняя Москва» будет проходить в цикличном режиме — одно за другим с техническими перерывами, используя технологию видеомэппинга. У каждого мини-фильма будет свой сюжет, свое музыкальное и звуковое сопровождение.

Посмотреть новогоднее шоу о Новом годе и Рождестве в центре Москвы на фасаде Манежа сможет любой желающий с 14 по 20 декабря с 19:00 до 22:00. Заканчиваться каждый видеопоказ будет ярким фейерверком.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Москве с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в шестой раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвящён сказкам и персонажам из популярных книг.

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