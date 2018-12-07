На фестивале «Путешествие в Рождество» покажут более 70 ледовых шоу

Москва, , 15:47 — REGNUM В Москве на зимнем фестивале «Путешествие в Рождество» покажут более 70 ледовых шоу. Балеты на льду москвичи и гости столицы смогут на двух ледовых площадках — на Красной площади и в Новопушкинском сквере, сообщается на портале мэра Москвы.

Всего зрители увидят 72 ледовых шоу — 46 спектаклей пройдет в Новопушкинском сквере и 26 — на Красной площади. Все желающие увидят такие балеты на льду, как «Щелкунчик», «Золушка», «Чиполлино», «Лебединое озеро» и «Царевна Лягушка».

В перерывах между новогодними спектаклями желающие смогут выйти на лёд и разучить танцевальные движения под руководством профессиональных фигуристов. Прокат коньков на площадках бесплатный.

Кроме того, на фестивале «Путешествие в Рождество» детей и взрослых ждет новогодний квест «Сказочное путешествие». Его участником может стать тот, кто получит специальный сказочный паспорт на одной из 22 фестивальных площадок. Призовой фонд игры — более 80 тыс. новогодних подарков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в шестой раз. В 2018 году фестиваль посвящён сказкам и персонажам из популярных книг. Главный зимний фестиваль столицы продлится с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.

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