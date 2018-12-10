Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год

Москва, , 08:02 — REGNUM В преддверии Нового года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации родителям по выбору сладких новогодних подарков, сообщается 10 декабря на сайте ведомства.

Так, при выборе подарка необходимо отдавать предпочтение тем наборам, где в составе кондитерских изделий содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

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Ведомство также напомнило, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, поэтому их использование в питании детей не рекомендуется. Кроме того, карамель, в том числе леденцовая, также не рекомендована для детского питания, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года в России открылась Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров. Телефоны горячей линии будут работать во всех регионах страны.

Все граждане, обратившиеся на горячую линию, получат консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов и т. д.

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