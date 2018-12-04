В РФ открыта горячая линия по качеству детских товаров к Новому году

Москва, , 15:11 — REGNUM В преддверии Нового года в России открылась Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров. Телефоны горячей линии будут работать во всех регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре.

Все граждане, обратившиеся на горячую линию, получат консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов и т. д.

Также можно будет проконсультироваться о качестве услуг аниматоров и детских новогодних ёлок, а также о правилах продажи пиротехнических изделий.

Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров будет работать с 3 по 21 декабря 2018 года. Обратиться на неё может любой желающий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году чаще всего к Новому году в России детям дарили одежду. По данным Роспотребнадзора, на горячую линию чаще всего обращались именно с вопросами по качеству одежды, условиям ее обмена. возврата и безопасности.

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