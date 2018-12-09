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Названы самые нарядные города России на Новый год

Общество

Это не только Москва и Санкт-Петербург

Москва, 9 декабря 2018, 01:52 — REGNUM  Самые «новогодние» города России назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе телеканалу RT.

Она заявила, что самыми нарядными городами к Новому году являются, в первую очередь, Санкт-Петербург и Москва. Ломидзе также отметила такие города как Суздаль, Углич, Казань, а также Великий Устюг и Кострому. По ее словам, Великий Устюг считается одним из самых праздничных, так как является резиденцией деда Мороза, а Кострома — резиденцией снегурочки. Как отметила Ломидзе, в перечисленных ей городах можно сильнее всего проникнуться новогодней и праздничной атмосферой.

Среди зарубежных городов она отметила Прагу, Рим, Загреб, Париж и финский город Рованиеми, который находится ближе всего к резиденции Санта-Клауса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Туле стартовали праздничные новогодние мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». Этот титул Туле перешел от Ханты-Мансийска.

Читайте ранее в этом сюжете: Тула стала «Новогодней столицей России»

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