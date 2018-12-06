Москва полностью оденется в новогоднее убранство к середине декабря

Москва, , 08:33 — REGNUM За две недели до Нового года Москва полностью преобразится. Уже к 13 декабря в столице планируется завершить все работы по установке елей и декоративных конструкций. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, всего на улицах города их планируется установить около 300 и почти 3 тысячи соответственно. Праздничные конструкции появятся в пешеходных зонах, на центральных городских площадях, общественных пространствах в районах, а также в парках.

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Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, также город украсят полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели, арки и навесы из гирлянд, световые панель-кронштейны и светящиеся елочные шары. Так, огромный световой шар диаметром 60 метров, который состоит из 200 гирлянд, украсит Лубянскую площадь. Центральным элементом композиции станет 30-метровая праздничная ель. А большие световые арки засияют в центральной части города, в частности на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции.

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У цирка на проспекте Вернадского поставят большую арку «Время Рождества» высотой почти 19 метров. Центральным элементом композиции станет часовой механизм, который будет показывать время.

В мэрии столицы добавили, что в новогодние и рождественские праздники в Москве будут действовать усиленные меры пожарной безопасности. Запускать фейерверки можно будет только на 38 специально оборудованных площадках.