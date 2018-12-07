Сергей Кириенко призвал «Единую Россию» научиться работать с молодежью

Москва, , 14:13 — REGNUM Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в хроде своего выступления в первый день работы съезда партии «Единая Россия» в Москве, подчеркнул, что считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость», — сказал он в пятницу на дискуссионной площадке «Обновление».

Сергей Кириенко призвал единороссов учиться работать с молодежью. Он отметил, что трансляцию прошедшего недавно Форума добровольцев посмотрели в интернете более 42 млн человек. «Это такая среда, там надо уметь работать, — подчеркнул первый заместитель главы Администрации президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме прошло заседание круглого стола «Свобода слова в рэпе», в котором приняли участие депутаты, представители общественности и правоохранительных органов, а также исполнители Бледный, Рома Жиган, Птаха.

Ранее отменили концерт Хаски, в Перми отменили концерт скандально известной группы IC3PEAK и концерт группы «Френдзона».

По сообщениям СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «следят очень внимательно» за ситуацией с отменой концертов.

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