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В Госдуме готовы выяснить законность отмены концертов рэперов

Общество

В ряде регионов отменили концерты рэп-исполнителей

В Госдуме готовы выяснить законность отмены концертов рэперов
Иллюстрация: 9slim.com
Группа «Френдзона»

Москва, 6 декабря 2018, 18:08 — REGNUM  Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») готов направить запрос в Генпрокуратуру для проверки законности отмены концертов рэперов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Мы могли бы позаботиться о том, чтобы ваши права не нарушались. Если вы можете отправить в мой адрес список отменных концертов, мы сделаем запрос в органы генпрокуратуры», — заявил, обращаясь к рэперам, Выборный в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

В Госдуме прошло заседание круглого стола «Свобода слова в рэпе», в котором приняли участие депутаты, представители общественности и правоохранительных органов, а также исполнители Бледный, Рома Жиган, Птаха.

Ранее отменили концерт Хаски, в Перми отменили концерт скандально известной группы IC3PEAK, концерт группы «Френдзона», который должен был пройти 4 декабря в Вологде, тоже не состоится.

В то же время председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами.

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