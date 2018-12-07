GONE.Fludd проведёт концерт в Петрозаводске вопреки советам прокуратуры

Петрозаводск, , 12:49 — REGNUM Рэпер GONE.Fludd намерен провести концерт в Петрозаводске несмотря на предостережения прокуратуры. Соответствующая информация была размещена на официальной странице группы исполнителя в социальной сети «Вконтакте». В программе исполнителя также значится концерт в Петрозаводске, намеченный на 7 декабря.

Как ранее написали РИА Новости, GONE. Fludd разместил в группе запись, в которой он сообщил, что каких-то официальных бумаг о запрете концертов не предоставляется, органы просто предупреждают администрации заведений. Рэпер сообщил, что принял решение проводить концерт, но пускать на него будут только граждан старше 18 лет. Исполнитель призвал своих несовершеннолетних фанатов прийти на мероприятие с родителями и показать, что в его музыке нет ничего запрещенного. Стоит отметить, сейчас этой записи на странице группы нет.

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Напомним, 6 декабря 2018 года заместитель прокурора Петрозаводстка Константин Лебединский сообщил, что прокуратура намерена выдать администрации GONE. Fludd предостережение о недопустимости нарушения закона. По мнению надзорного органа мероприятию был присвоен неправильный возрастной ценз (16+).

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