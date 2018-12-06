Четверг, 6 Декабря 2018 года
10:24:35 МСК

Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы

Общество

По мнению мэра столицы, «это здорово»

Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы
skylark
Вакцина

Москва, 6 декабря 2018, 08:58 — REGNUM  Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что таких горожан становится больше с каждым годом. Он порадовался за москвичей.

«И это здорово, потому что так мы заботимся не только о себе, но и об окружающих», — написал Собянин.

Напомним, в сезоне 2017 года вакцинация от гриппа охватила 55,1% населения Москвы.

Читайте также: Около 320 тыс. москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах

Как сообщало ИА REGNUM, в России прививки от гриппа сделали более 65 млн жителей. Превышение эпидпорога отмечено в трёх субъектах РФ. В основном ОРВИ и гриппом болеют дети.

На данную тему: В РФ прививки от гриппа сделали более 65 млн жителей — Роспотребнадзор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить