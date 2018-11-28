В РФ прививки от гриппа сделали более 65 млн жителей — Роспотребнадзор

Москва, , 08:59 — REGNUM В Российской Федерации по состоянию на 23 ноября прививки от гриппа сделали более 65 млн жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 23 ноября привито более 65 млн человек… — отмечается в сообщении. — Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора».

Отмечается, что на выделенные за счет других источников средства привито более 7,4 млн человек, из них за счет работодателей — более 5,2 млн человек.

Напомним, по данным на 31 октября в стране от гриппа были привиты более 43,8 млн человек.

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