Около 320 тыс. москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах

Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве завершилась акция по вакцинации горожан против гриппа в мобильных пунктах у метро, МЦК, в торговых центрах и в МФЦ. В 2018 году мобильной вакцинацией воспользовались около 320 тыс. москвичей, это на треть больше, чем в 2017 году, Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр напомнил, что мобильна вакцинация проводилась с 20 августа по 28 октября 2018 года. Те граждане, которые не успели сделать прививку от гриппа, могут это сделать в городских поликлиниках. В них вакцинация продолжится до 6 декабря.

Наибольшей популярностью у москвичей пользовались мобильные пункты у станций метро, там привились около 200 тыс. человек. В МФЦ сделали прививку порядка 110 тыс. человек, в торговых центрах — около 15 тыс. москвичей.

Подробнее: В России от гриппа и ОРВИ привито 27% населения

Как сообщало ИА REGNUM, в России прививки от гриппа и ОРВИ сделали более 39,2 млн человек. По данным Роспотребнадзора, это 27% от численности населения.

Читайте также: Прививку от гриппа сделали свыше 3 млн жителей Москвы