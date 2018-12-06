Четверг, 6 Декабря 2018 года
10:25:09 МСК

58% работодателей оставят сотрудников без новогодней премии — опрос

Общество

В исследовании сервиса, которое прошло в ноябре 2018 года, приняли участие 300 работодателей из всех субъектов РФ

Москва, 6 декабря 2018, 08:56 — REGNUM  18% компаний-работодателей планируют премировать всех своих сотрудников по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«18% компаний будут премировать всех сотрудников», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, 24% работодателей намерены премировать только некоторые категории сотрудников, а 58% компаний — вообще не планируют выдавать премии.

Отмечается, что в исследовании сервиса, которое прошло в ноябре 2018 года, приняли участие 300 работодателей из всех субъектов РФ.

Читайте также: Более 40% жителей Молдавии хотят воссоздать СССР — опрос Сороса

А также: Жителей США спросили, применит ли Трамп против РФ и КНР доктрину Монро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить