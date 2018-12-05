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Жителей США спросили, применит ли Трамп против РФ и КНР доктрину Монро

Политика

Большинство считают, что применит

Вашингтон, 5 декабря 2018, 10:45 — REGNUM  Американский телеведущий Лу Доббс проводит в твиттере опрос, в котором спрашивает сограждан, верят ли они, что президент США Дональд Трамп применит доктрину Монро «против китайской, российской и иранской интервенции в Западном полушарии».

За несколько часов в опросе приняли участие около 4,4 тыс. человек, 84% которых считают, что Трамп применит эту доктрину. Среди ответивших «Нет» также раздаются голоса сторонников применения этой доктрины, сомневающихся, что на нынешнем изменившимся глобальном ландшафте это возможно. Многие задаются вопросом, в какой форме будет осуществлено это применение.

Отметим, свое название доктрина получила благодаря президенту США Джеймсу Монро, который провозгласил в своем ежегодном послании конгрессу 2 декабря 1823 года принципы внешней политики США. Среди прочего она предполагала, что любые действия иностранных держав, направленные на покорение или установление господства над странами в Западном полушарии, будут считаться недружественными шагами по отношению к США.

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Социологические опросы
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