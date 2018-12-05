Спрос на новогодние туры в Великий Устюг вырос на 20%

Москва, , 11:56 — REGNUM Российские туроператоры отмечают повышенный спрос на новогодние туры в Великий Устюг (Вологодская область). В этом году спрос на вотчину Деда Мороза вырос в среднем на 20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Нн сам Новый год (31 декабря — 1 января) все туры проданы. В продаже остались только туры в Великий Устюг с заездом после Нового года со 2 января.

В АТОР пояснили, что увеличение количества туристов стало возможным, благодаря введению в ассортимент туроператоров однодневных туров в Великий Устюг без ночевки.

Цена однодневного тура в гости к Деду Морозу от 12 тыс. рублей на двоих, с размещением — от 20 тыс. рублей на двоих.

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Как сообщало ИА REGNUM, кроме Великого Устюга родители с детьми также ежут на новогодние каникулы в другие сказочные туры. Так, российские туроператоры предлагают путешествие к Кыш Бабаю, Деду Халла, Талви Укко, Кикиморе Вятской и Гадюке Васильевне.

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