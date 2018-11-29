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Почта Деда Мороза заработала в парках Москвы

Общество

Письма, которые доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, можно положить в ящики с 29 ноября по 11 декабря

Москва, 29 ноября 2018, 09:39 — REGNUM  Новогодние почтовые ящики, куда жители Москвы и гости столицы могут положить свои послания Деду Морозу, появились в восьми парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Парки Москвы (в преддверии Нового года) запустили акцию для детей и взрослых, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка. — Все желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях».

Письма, которые доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, можно положить в ящики с 29 ноября по 11 декабря.

Отмечается, что почтовые ящики для писем Деду Морозу находятся в «Кузьминках», в парке «Красная Пресня», саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», а также Лианозовском, Измайловском, Таганском и Бабушкинском парках.

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