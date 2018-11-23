Сказочные туры: куда поехать с детьми на Новый год

Москва, , 13:07 — REGNUM В России многие дети просят у родителей поехать на Новый год или на новогодние каникулы в гости к сказочным героям. Кроме туров в Великий Устюг, российские туроператоры представили интереснейшие туры к разным зимним волшебникам и волшебницам в России и за рубежом, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, провести несколько дней из новогодних каникул можно в Казани в резиденцию татарского Деда Мороза — Кыш Бабая, где собраны всевозможные развлечения для взрослых и детей: горки, каток и катание на лошадях.

Карельский Дед Мороз Дед Халла приглашает в свой большой уютный дом с камином. Он живет вместе со снегурочкой Инкери и домовятами. В Карелии есть еще один сказочный персонаж — Талви Укко или «Снежный Дед». Это очень молодой волшебник, у которого есть юная помощница — Лумико.

Можно отправиться в гости в Кострому к Снегурочке — внучке Деда Мороза в сказочный терем. Снегурочка и ее помощники покажут и расскажут о волшебных предметах и мифах славян.

В окрестностях Кирова расположен «Заповедник сказок». Там живут такие сказочные персонажи как: Кикимора Вятская, Баба Яга, Соловей-разбойник, Финист Ясный Сокол, Илья Муромец, царь Берендей. Там же расположен Музей сказочных артефактов.

Хорошая возможность провести новогодние праздники с симпатичной сказочной нечистью Гадюкой Васильевной. Она проживает в Твери, а Музей гадов нахоится в деревню Гадово Тверской области.

В Белоруссии можно будет увидеть сразу зимних волшебников. В Беловежской пуще находится поместье Дзеда Мароза с волшебной мельницей и прочими объектами. Резиденция есть еще одного зимнего персонажа — Зюзи Поозерского (дедушкис красным носом) расположилась в Стародворском лесничестве недалеко от Витебска.

За границей в Лапландии живет Санта-Клаус. Для детей и взрослых в его резиденции доступны олени, снегоходы, гонки на собаках контактный зоопарк, снежное сафари и множество других развлечений.

Стоимость сказочного новогоднего тура по России на 3−5 дней составит от 9 до тыс. до 20 рублей в зависимости от даты и отеля. Самые дорогие сказочные туры в Финляндию. Стоимость тура в деревню Санта-Клауса в Рованиеми колеблется от 57 до 140 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM. по данным на середину ноября 2018 года, лидером продаж туров на новогодние праздники новогодних продаж стала Турция. На втором месте находится Таиланд, на третьем — ОАЭ. Также в пятерку лидеров вошли Вьетнам и Индия.

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