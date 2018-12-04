Опыт волонтерства будут учитывать при поступлении в медвуз

Москва, , 10:00 — REGNUM В России за последний год численность волонтеров-медиков увеличилась в два раза. Движение объединяет свыше 20 тыс. человек в 80 субъектах РФ. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

По ее словам, российское движение волонтеров-медиков стало одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. Врачи, ординаторы, студенты проводят профилактическую работу и помогают гражданам по всей России.

За два года волонтерами-медиками была оказана медицинская помощь более 1,5 млн человек.

«С 2019 года опыт волонтерства у абитуриентов будет учитываться при поступлении в медицинские вузы. В настоящее время опыт волонтерства учитывает 41 российский вуз при поступлении медиков в ординатуру», — отметила Скворцова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу президента Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, деятельность волонтеров зачастую бывает эффективней деятельности бюрократических структур.

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