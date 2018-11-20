Год волонтера завершит экологическая акция «Чистая страна»

Москва, , 14:31 — REGNUM В России пройдет завершающая Год волонтера масштабная экологическая акция «Чистая страна». Она состоится в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области 24 ноября 2018 года, сообщили в Минприроды РФ.

В акции «Чистая страна» примут участие и более 350 добровольцев и волонтеров. Они благоустроят территорию (14,7 км) около Богатырской часовни, и уберут мусор на морском побережье протяженность около 5 км.

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Также на берегу Балтийского моря запланирован флешмоб. Из 600 метров атласной ткани будет сплетена самая большая коса длиной 200 метров и шириной 10 м. Коса синего и зелёного цветов станет символом переплетения водных ресурсов с растительным миром.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по указу президента Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, деятельность волонтеров зачастую бывает эффективней деятельности бюрократических структур.

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