Волонтеры поставили новый рекорд по уборке водоёмов в России

Москва, , 14:40 — REGNUM В 2018 году в России волонтеры поставили новый рекорд по уборке водоёмов и их берегов. Так, во Всероссийской акции «Вода России» приняло участие рекордное число волонтеров — 1,8 млн человек, сообщили в Минприроды РФ.

Установлен новый рекорд не только по численности участников, но и по количеству собранного мусора — 1,7 млн мешков. Всего волонтеры очистили 5,3 тыс. водоемов в 85 регионах России,

Первое место заняли Ингушетия и Ростовская область, второе — Республики Саха (Якутия) и Кабардино-Балкария, третье место — Республика Северная Осетия-Алания.

Волонтеры производители очистительные работы на таких водных объектах как: озеро Байкал, Ладожское, Онежское, реки Волга, Енисей и Амур др. В Минприроды отметили, что впервые уборка проводилась с применением технологии раздельного сбора мусора.

Цель акции — популяризация идей бережного отношения к уникальным водным объектам России. В 2018 году акция «Вода России» проходила с 1 марта по 30 сентября. В 2017 году в акции приняли участие 1,5 млн человек по уборке 10 тыс. водоемов в 80 субъетах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2018 года в России пройдет завершающая Год волонтера масштабная экологическая акция «Чистая страна». Она состоится в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области. В акции «Чистая страна» примут участие и более 350 добровольцев и волонтеров.

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