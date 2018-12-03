Количество волонтеров в России за год возросло более чем в два раза

Москва, , 20:14 — REGNUM Международный форум добровольцев стартовал второго декабря Днем добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтёрства, а также помогли сотрудникам. Третьего и четвертого декабря в павильоне № 69 ВДНХ проходит деловая программа мероприятия. А завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвящённым Национальному дню волонтёра, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».

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«Еще рано подводить итоги Года волонтера и добровольца в России — во-первых, потому что еще не хочется с ним прощаться, а во-вторых — все происходит и все живет. И самое главное, главный итог Года волонтера и добровольца, объявленного Указом президента, — то, что все не закончится этим годом», — рассказал журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 3 декабря на площадке ВДНХ в преддверии официального открытия Форума добровольцев.

«То, как идет сегодня работа, — очень показательно. В декабре прошлого года 7 миллионов человек рассказали, что они принимали участие в тех или иных добровольческих акциях. А сейчас — год еще не закончился, а в подобных акциях принимали участие уже более 14 миллионов человек. Их число выросло в два с лишним раза. А количество запросов в поисковых системах «как поучаствовать в волонтерских акциях», «как я могу помочь другим людям» и подобных — вдумайтесь! — возросло в два с половиной раза», — подчеркнул первый заместитель главы Администрации президента.

По словам Сергея Кириенко, количество людей, которые поверили в то, что волонтер может реально менять жизнь, тоже возросло. В прошлом году их было порядка 61 процента, за год возросло еще на 27 процентов.

«И мы точно понимаем, что 14 миллионов — не предел. Примерно 34 процента людей в стране говорят о том, что они хотели бы принять участие в добровольческих или волонтерских акциях, просто не знают, как. Поэтому и растет количество запросов. И главная задача государства — помогать волонтерским центрам, ресурсным центрам, которые помогают людям. Важно, что в крупных городах с волонтерством все прекрасно, сейчас главное — помочь этому в малых городах, селах и населенных пунктах», — отметил Сергей Кириенко.

«У волонтерства нет возрастных границ. Увеличивается количество школьников, которые готовы к волонтерской деятельности. Нет предела и в старших возрастах, и у меня особое уважение вызывают наши «серебряные волонтеры», которые принимали участие и в Фестивале молодежи и студентов, и в чемпионате мира по футболу — 35 тысяч волонтеров встречали наших гостей из всех стран мира», — подчеркнул первый заместитель главы Администрации президента.

«Если перечислять только результаты — мы видим более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, которые отремонтированы с помощью волонтеров-медиков, более 10 тысяч потерявшихся людей, в первую очередь детей, были найдены отрядом «Лиза Алерт», национальным центром поиска пропавших детей. Все невозможно перечислить», — рассказал Сергей Кириенко журналистам.

«То, что вы делаете, не имеет никаких границ, ни демографических, ни территориальных, ни политических. Вы строите свою судьбу и судьбу своей страны!» — отметил Сергей Кириенко на официальном открытии Форума.

Также на церемонии выступили заместитель исполнительного координатора Добровольцев ООН Тойли Курбанов (Германия) и секретарь Всемирной ассоциации волонтёрских усилий Сэм Джонсон (Новая Зеландия).

Тойли Курбанов поприветствовал участников Международного форума добровольцев от лица тысяч волонтёров из 150 стран. Он отметил, что прослеживается три мировые тенденции в развитии добровольчества. По его словам, волонтёрство во всех странах включает представителей разных слоёв общества, и в него активно вовлекаются дети и люди среднего и старшего поколения. Вторая тенденция — цифровизация. Тойли Курбанов привёл пример учителя из Англии, который учит языку ангольских детей по скайпу. В заключение спикер выделил формирование национальной политики в области волонтёрства во многих государствах.

«Россия не стоит особняком ни от одной из этих тенденций и для многих является лидером. Другие страны берут пример с российского опыта, — подчеркнул Тойли Курбанов, — И если Кубок чемпионата мира по футболу уехал во Францию, то чемпионами мира по волонтёрству точно являются российские добровольцы».

Обращаясь к участникам, Сэм Джонсон заметил, что волонтёр помогает не только другим людям, но и себе.

«Продвигайте добровольчество не только в России, но и во всём мире! Нам нужен ваш опыт и навыки!» — заключил Сэм Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.

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