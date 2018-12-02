Волонтёры из 120 стран помогли сотрудникам социальных и медучреждений

Москва, , 21:39 — REGNUM Международный форум добровольцев стартовал с полезной программы, которая стала традиционной в этом году для массовых молодёжных и волонтёрских мероприятий. В рамках так называемого Дня добрых дел 2 декабря участники побывали на 40 площадках в Москве и Московской области. Они не только познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, но и помогли крупным благотворительным фондам, некоммерческим организациям и социальным учреждениям.

Добровольцы посетили подшефные больницы и хосписы Всероссийского движения «Волонтёры-медики», благотворительных фондов «Волонтёры в помощь детям-сиротам», «Старость в радость» и «Соратники», фонда помощи хосписам «Вера». Участники форума устроили творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году.

«В детстве я мечтала быть врачом и работать в НИИ им. Склифосовского. Жизнь внесла свои коррективы, и теперь я преподаю в Биробиджанском медицинском колледже, учу фельдшеров и координирую волонтёрское сопровождение спортивных мероприятий в нашем регионе. Сегодня я прикоснулась к своей мечте и побывала в сердце скорой медицинской помощи России, — рассказала участница из Еврейской автономной области Евгения Духовникова, — Даже те ребята, которые не занимаются медицинским волонтёрством, смогли здесь прочувствовать это направление, узнать изнутри процессы, которые происходят в больнице. Доброволец должен развиваться всесторонне, потому что помощь нужна в разных сферах».

Участники Международного форума добровольцев научились оказывать первую помощь, искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями, ухаживать за животными в приюте. Волонтёры помогли рассортировать продовольствие в благотворительном фонде «Русь» и посылки с книгами и новогодними подарками для русскоязычных семей в Алеппо (Сирия) в рамках деятельности АНО «Русская гуманитарная миссия».

Помимо этого, они побывали в офисах крупных компаний — Сбербанк, Mail.Ru — и узнали об их социальной работе, а в Центре современного искусства «Винзавод» посетили лекцию от проекта «Школа медиаволонтеров» МИА «Россия сегодня», посвященная повышению медиаграммотности и работе с пресс-службами.

В полезной программе приняли участие также иностранные волонтёры: они узнали подробнее о Программе добровольцев ООН, познакомились с волонтёрской деятельностью в парке «Зарядье» и прошли практическое занятие по ориентации на местности от поисково-спасательного движения «Лиза Алерт».

«Я занимаюсь помощью иностранным студентам и бездомным и впервые принимал участие в подобном мероприятии. Я поражён — добровольцы вне зависимости от погодных условий и времени суток по зову сердца разыскивают пропавших. Я живу в Германии, но родился в Китае, и у нас нет подобных организаций. То, что делают эти люди, вызывает восхищение», — поделился своими эмоциями от участия в тренинге «Лизы Алерт» Чень Синь.

Вместе с волонтёрами в Дне добрых дел участвовали руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева и Послы Года добровольца, музыкант Сергей Лазарев и генеральный директор «Главкино» Илья Бачурин.

Программа Международного форума добровольцев продолжится 3−4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ пройдёт деловая программа мероприятия. А завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвящённым Национальному дню волонтёра, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Как ранее сообщало ИА РЕ, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.