Страна возможностей: квесты, тест на лидерские качества и розыгрыш призов

Москва, , 18:53 — REGNUM Проекты АНО «Россия — страна возможностей» проводят ознакомительные и образовательные мероприятия на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве со 2 по 5 декабря. Среди активностей, которые подготовила команда для участников форума — тест конкурса управленцев «Лидеры России» и квест «Мой первый бизнес» с розыгрышем призов. АНО «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года.

Все дни на форуме будет работать стенд «Россия — страна возможностей», который представит флагманские конкурсы платформы, в частности, «Лидеры России», «Я — профессионал», «Управляй!» и «Мой первый бизнес». Здесь можно задать вопросы о проектах и участии в них, пройти тесты и побороться за ценные призы.

Также участники смогут записать видео для всероссийского челленджа успеха «Россия — страна возможностей» или сделать фото на стенде, выложить его в Instagram с хештегами #РоссияCтранаВозможностей и #ЧелленджУспеха2018 и сразу же распечатать его с помощью Инстабокса.

В первый день работы форума пройдет тематическая сессия «Я волонтёр, что дальше?». Дискуссия развернется вокруг социального предпринимательства и проблемы самореализации молодежи в современной России. Лекторами выступят руководитель проекта «Управляй!», директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, руководитель проекта «Я — профессионал», проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и победитель конкурса «Лидеры России», директор по разработке новых продуктов Splat Global Евгения Дмитриева.

Кроме того, участники смогут пообщаться на сессии с победителями конкурса «Лидеры России», получившими назначения в органы государственной власти: помощником министра экономического развития РФ Татьяной Дьяконовой и заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России. Всероссийский конкурс «Доброволец России» входит в платформу «Россия — страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина.

Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также всероссийский конкурс «Лига вожатых» и благотворительный проект «Мечтай со мной».

В 2019 году проектная платформа «Россия — страна возможностей» займется развитием еще двенадцати проектов.

Об этом рассказал заместитель генерального директора организации Владислав Даванков на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве со 2 по 5 декабря.

«На сегодняшний день в платформу входят 15 проектов, но это только начало. В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов. Некоторые из них уже действуют, а часть мы запустим с нуля. Линейка точно пополнится творческими конкурсами, а также проектами по IT-отрасли», — сказал Владислав Даванков, выступая на сессии «Лучшие практики — потенциал волонтёрского движения».

Он отметил, что участниками платформы уже стали более полутора миллионов человек, что говорит о востребованности в стране темы самореализации не только молодежи, но и всех граждан.

«Так, например, в этом году по разным проектам мы отмечаем рост количества заявок и участников от 40 до 80%. Это очень хороший результат. Более 30 тысяч призов получили участники разных конкурсов, не менее 500 человек прошли стажировки, некоторые получили новые назначения. Я думаю, вы о них слышали. Особенно много назначений на конкурсе «Лидеры России», — уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Владислав Даванков пояснил, что уже вошедшие в платформу проекты разделены на пять траекторий — «Социальные проекты», «Предпринимательство», «Волонтёрство», «Управление и лидерство», «Профессиональный рост».