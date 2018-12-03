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Глава Рособрнадзора назвал «формальной» систему оценки школьных учителей

Общество

Для объективной оценки преподавателей необходимо разрабатывать новые оценочные технологии

Глава Рособрнадзора назвал «формальной» систему оценки школьных учителей
Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Москва, 3 декабря 2018, 14:08 — REGNUM  Существующая в России система оценки педагогической деятельности является формальной, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе совещания «Единой России», посвященном исследованию компетенции преподавателей учебных заведений страны.

«Существующая аттестация, к сожалению, зачастую формальная, в основном по документам, бумагам проходит оценка учителей», — подчеркнул Кравцов.

По его мнению, для объективной оценки преподавателей необходимо разрабатывать новые оценочные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате проведенного Рособрнадзором исследования компетенций учителей по разным школьным предметам выяснилось, что почти половина учителей российских школ не справились с работой по таким предметам, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России».

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Напомним, согласно майскому указу 2018 года президента РФ Владимира Путина, Россия должна войти в десятку стран по качеству общего образования.

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