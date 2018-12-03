Глава Рособрнадзора назвал «формальной» систему оценки школьных учителей

Москва, , 14:08 — REGNUM Существующая в России система оценки педагогической деятельности является формальной, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе совещания «Единой России», посвященном исследованию компетенции преподавателей учебных заведений страны.

«Существующая аттестация, к сожалению, зачастую формальная, в основном по документам, бумагам проходит оценка учителей», — подчеркнул Кравцов.

По его мнению, для объективной оценки преподавателей необходимо разрабатывать новые оценочные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате проведенного Рособрнадзором исследования компетенций учителей по разным школьным предметам выяснилось, что почти половина учителей российских школ не справились с работой по таким предметам, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России».

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Напомним, согласно майскому указу 2018 года президента РФ Владимира Путина, Россия должна войти в десятку стран по качеству общего образования.

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