Глава Рособрнадзора назвал факторы для повышения качества образования

Москва, , 12:47 — REGNUM Ключевыми факторами развития образования в России являются современное содержание образования, качественные учебники, объективная оценка качества образования и корректное использование ее результатов. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов выступил на заседании Управляющего совета PISA, сообщили в Рособрнадзоре.

По его словам, перед российской системой образования ставятся новые актуальные задачи: развитие системы использования результатов исследований, выявление положительного опыта школ и развитие системы подготовки и повышения квалификации учителей.

«Формирование эффективной системы повышения квалификации учителей — это наша стратегическая задача, и для ее решения необходимо развивать различные формы оценки опыта и квалификации учителей» — пояснил Кравцов.

Сегодня стратегия российского образования — каждому ученику сильный учитель, подчеркнул он.

Также важным вопросом является оценка эффективности работы директоров школ. Соответствующие подходы и методики в настоящее время разрабатываются.

Кроме того, глава Рособрнадзора предложил использовать видеозаписи работы на уроке учеников и учителей при проведении новых исследований качества образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что «некомпетентность кадров в системе среднего образования актуализирует вопрос аттестации учителей и профессиональных экзаменов после завершения педагогического вуза"По его словам, исследования показали, что более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой.

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Справка ИА REGNUM :

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Это тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет.

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