По Архангельской области прокатилась волна митингов против ввоза мусора

Архангельск, , 17:46 — REGNUM Митинг против ввоза мусора из других регионов в Архангельске стал самым массовым за последние несколько лет — более трех тысяч человек пришли выразить протест. Обеспокоенные планами чиновников сделать из области могильник для московского мусора, горожане шли на митинг целыми семьями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Не обошлось без участия политических сил: с импровизированной сцены выступили представители «Справедливой России», «Яблока» и ЛДПР, КПРФ. За полтора часа митингующие выступали с требованиями запретить ввоз мусора и отправить в отставку губернатора.

«У нынешней мусорной проблемы есть вполне себе конкретное имя. Это пока еще действующий губернатор Архангельской области Игорь Орлов», — заявил представитель КПРФ Леонид Таскаев.

«Чемодан, вокзал, Калининград!», — кричали люди, показывая направление Игорю Орлову.

Единственного, кто со сцены выразил сомнение в том, что отставка губернатора решит мусорную проблему толпа попросила уйти.

«Вы думаете, уйдет Орлов и что-то изменится? Что есть кто-то, кто сможет решить ситуацию? Я понимаю, что у вас тут свои интересы. Но я хочу напомнить, что часто у нас, если одного меняют на другого, становится еще хуже», — спросил людей руководитель организации «Гармония Севера» Василий Голубятников.

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Добавим, что чиновники и депутаты, проигнорировавшие акцию протеста, все же стали ее участниками — над толпой возвышался «Позорный полк»: черно-белые портреты членов партии большинства.

Самым массовым стал митинг в Северодвинске, рядом с которым планируют разместить полигон ТКО. Жители города требовали также отставки мэра Игоря Скубенко.

Акции протеста сегодня прошли в Урдоме, Яренске, Плесецке, Лешуконском, Коряжме и многих других населенных пунктах региона.

Напомним, что отправной точкой конфликта стало известие о том, что на юге области планируют построить полигон для утилизации ТКО. Подробности проекта долгое время не раскрывались, власти лишь ссылались на передовые европейские технологии. Но после презентации проекта подтвердились все худшие опасения — на станции Шиес будет полигон для хранения брикетов ТКО.

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