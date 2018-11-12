Депутатам рассказали, как московский мусор очистит Русский Север

Архангельск, , 23:11 — REGNUM Этого дня в Архангельске ждали давно — еще четыре месяца назад жители региона забили тревогу о том, что на станции Шиес готовят землю под строительство полигона для твердых бытовых отходов. Узнали об этом местные жители почти случайно, и только после того как прошли выборы и скандал приобрел федеральное звучание, правительству региона пришлось признать: скоро в регион привезут московский мусор.

Зал областного Собрания был полон — на слушания пришли не только депутаты, но и представители общественных движений, научного сообщества и представители правоохранительных органов. Губернатор и глава Ленского района, правда, там замечены не были. Отдуваться за всех пришлось исполнительному директору ООО «Технопарк» Олегу Панкратову.

Очистим Русский Север

Панкратов начал с того, что правительство Архангельской области при поддержке правительства Москвы, «учитывая успешный опыт» столицы в вопросах рекультивации свалок, планирует реализовать проект «Очистим Русский Север от мусора».

Основная цель этого проекта — ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок в Архангельской области, внедрение раздельного сбора мусора, строительство современных объектов по обращению с ТКО. Мероприятия проекта, как отметил Олег Панкратов, будут частично профинансированы из бюджета Москвы.

Финансирование работ на рекультивацию и ликвидацию несанкционированных свалок составит до 1,5 млрд рублей — без учета 10,5 млрд рублей инвестиций, обещанных Москвой за размещение отходов на станции Шиес.

Отметим, что сегодня в регионе насчитывается 312 несанкционированных свалок, а денег на их рекультивацию катастрофически не хватает.

Одним из современных объектов по размещению ТКО должен стать современный экотехнопарк в Шиесе (Ленский район). Именно туда в скором времени должны начать поставку брикетированного мусора из Москвы.

«Проект внесет существенный вклад в сохранение экологии Архангельской области. Он полностью исключает негативное воздействие на окружающую среду, растительный и животный мир. Участие общественности и проведение необходимых экспертиз предполагается на каждом этапе реализации проекта», — отметил представитель «Технопарка».

"Если все настолько экологически безопасно, то зачем везти мусор так далеко?» — спросил депутат Алексей Кувакин.

Оказалось, что рядом со столицей слишком густонаселенная территория. Плюс, как отметил Олег Панкратов, разместить отходы вблизи столицы мешает законодательство. Архангельская область привлекла инвесторов и слабой заселенностью, и транспортной доступностью.

Что дальше?

По замыслу регионального оператора, московский мусор привезут в Шиес в брикетах. Специальная защитная пленка, в которую упакуют измельченный мусор, устойчива к перепадам температур и, как отмечают представители организации «Технопарк», «при правильной эксплуатации с ней ничего не произойдет». Но что будет дальше с брикетами — остается загадкой.

«Что будет с мусором дальше? Он с нами навсегда, или его будут перерабатывать?» — спросил депутат Иван Новиков и внятного ответа на свой вопрос не получил.

«Давайте уточним, о чем идет речь? О захоронении или о глубокой переработке мусора? О чем мы сегодня говорим?» — попыталась прояснить ситуацию депутат Надежда Виноградова.

Ответ Панкратова: «Мы говорим о комплексном проекте «Очистим Русский Север», — вызвал смех в зале.

Размытость представлений инвестора о дальнейшей судьбе мусорных брикетов подтверждало худшие опасения собравшихся: мусор может быть рекультивирован через 20 лет, но гарантий никто не дает. Более того, никто не знает, в каком состоянии будут брикеты через 20 лет, — исследований на этот счет не проводилось.

Экологи против «экологичного проекта»

Переработка брикетированного мусора невозможна, считает представитель экологической организации «Проект 42» Анастасия Кочнева.

«В презентации проекта затрагивается вопрос переработки отходов. Но сами подумаете: если мы измельчим и спрессуем отходы, то как мы сможем их переработать? Это может быть только сжигание? Нам это нужно? Думаю, что нет. Мы говорим об использовании передовых технологий и мировом опыте, но на самом деле речь идет об устаревшей технологии. Нужны ли они нам? Большой вопрос», — заявила она.

Инвестор-альтруист

Несмотря на то, что проект строительства экотехнопарка в Шиесе еще не прошел государственную экспертизу и общественные слушания, а схема территориального планирования объектов ТКО находится на доработке, работы по подготовке участка для развития бурной деятельности давно ведутся.

Депутат Таскаев спросил: «Я правильно понял, что вы сейчас на участке РЖД занимаетесь альтруизмом — вкладываете деньги в проект, который еще не согласован?»

«Да», — подтвердил Панкратов.

«Что вы будете делать, если мы не согласуем этот проект?» — спросил депутат Александр Калинин.

«Будем обсуждать проект в рамках законодательства. Сегодня на станции Шиес идет подготовка территории для организации какой-либо жизнедеятельности. Еще будут проводиться инженерные изыскания. Конечно же, обсуждение проекта стоило начать раньше. Тем не менее мы пришли к вам сейчас», — ответил он.

Народ против

Представить, что общественность согласует размещение экотехнопарков в области, сегодня трудно. Только в Северодвинске, рядом с которым планируется разместить аналогичный полигон, собрано более 40 тысяч подписей против появления объекта. Люди добиваются проведения референдума против ввоза мусора из других регионов, в районах области проходят митинги и пикеты.

«Ситуация в регионе взрывоопасная. И она взрывоопасная по социальным причинам — власть не слышит людей. Надо понимать, что те решения, которые мы принимаем, непосредственным образом отражаются на людях. Самое главное — мы не провели полноценных публичных обсуждений. А те обсуждения, которые проведены, мы не хотим принимать во внимание. Если мы не будем слушать людей, это приведет к очень плачевным последствиям», — сказал депутат Алексей Кувакин.

Читайте:

Обращение к президенту РФ жителей Ленского района Архангельской области

После четырехчасовых споров слушания закончились — обсуждения было предложено продолжить в комитетах.

Подводя итоги обсуждений, председатель парламентского комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов напомнил, что навести порядок в сфере обращения с отходами регион должен согласно Указу президента — изменения неизбежны.

«Мы совместно с населением и специалистами должны найти вариант, как очистить Архангельскую область от мусора — и в то же время чтобы не было волнений в обществе. Они были основаны на том, что не было достоверной информации», — казал депутат.

Послесловие

На слушания был приглашен кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Северного государственного медицинского университета Леонид Зубов. Своим коротким выступлением он предостерег аудиторию от принятия непродуманных экологических решений:

«Мы не задумываемся о том, что за последние годы возросли выбросы вредных веществ в окружающую среду, и прежде всего этот выброс появляется от свалок. Дети — самый чуткий индикатор всего, что происходит в окружающей среде. У нас растет бронхиальная астма, и любое респираторное заболевание вызывает у сегодняшних детей бронхоспазмы. Участились проблемы с почками, выделяется даже отдельное направление в медицине — эконефрология. Несомненно, нужно упорядочить вопрос хранения и утилизации мусора. Но мы должны получить гарантии, что это действительно будет упорядочено и выбросы будут уменьшены. Тогда часть экологического вреда уйдет», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Шиес: архангельский губернатор пообещал принять решение в пользу жителей

Читайте развитие сюжета: Архангелогородцев лишают права распоряжаться своими землей и жизнью