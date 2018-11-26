Архангельский губернатор о числе свалок: «Это катастрофа»

Архангельск, , 17:25 — REGNUM Рекультивация свалок на территории Архангельской области потребует вложения средств в размере от 3 до 4 млрд рублей, сообщил на Федеральном арктическом форуме «Дни Арктики в Москве» глава региона Игорь Орлов.

«Сейчас Архангельская область очень близко соприкоснулась с темой работы по исключению экологического ущерба, который нанесён нашей обычной бытовой жизнью. Мы вошли в проект реализации закона по переработке бытовых отходов и попытались оценить масштаб бедствия: 312 свалок, которые нигде не учитывались и не обслуживались, — это катастрофа. Когда мы начали анализировать, сколько же мест накопления и переработки бытового мусора — почти 5 тысяч мест. Это просто огромная тема. Только для рекультивации тех свалок, которые уже обнаружены, необходимо 3−4 миллиарда рублей. Это цифры, которые надо изыскать, потому что оставлять всё это нашим потомкам мы не имеем права», — цитирует Орлова пресс-служба форума.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Архангельской области при поддержке правительства Москвы планирует реализовать проект «Очистим Русский Север от мусора». Основная цель этого проекта — ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок в Архангельской области, внедрение раздельного сбора мусора, строительство современных объектов по обращению с ТКО.

Участие Москвы в решении мусорной проблемы не будет благотворительным — Архангельская область примет на хранение брикетированный мусор из Москвы.

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