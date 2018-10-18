Карты раскрыты: Архангельская область примет московский мусор

Архангельск, , 16:25 — REGNUM Правительство Архангельской области объявило о планах создания с коллегами из Москвы создать в Ленском районе экотехнопарк «Шиес», передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект строительства в Ленском районе, вызвавший волну протестов по всей области, сегодня был одобрен правительством и включён в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона.

Участниками проекта выступает Архангельская область (предоставляющая площадку под экотехнопарк), московское ООО «Технопарк» (в части объектов экотехнопарка) и правительство Москвы (в части объектов социальной инфраструктуры).

В правительстве области отметили, что Шиес станет не только местом переработки, но и захоронения московских отходов:

«Сортировка и брикетирование происходят в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего уже в герметичных тюках брикетированный мусор отправляется по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения. Технологии сортировки, упаковки и накопления привнесут партнёры из Германии и Швеции», — говорится в пресс-релизе.

Предоставляя территорию для переработки и складирования ТКО, регин получит 10,5 млрд рублей инвестиций. Подсчитали власти и налоги, которые область получит за первые шесть лет работы экотехнопарка — почти 1 млрд рублей.

По соглашению между регионами на средства правительства Москвы планируется обновить коммунальную и транспортную инфраструктуру в Архангельске, Урдоме (в том числе, обеспечение доступной переправы через реку для жителей) и Яренске.

Более того, в рамках инвестпроекта запланировано развитие социальной и спортивной инфраструктуры (в том числе, создание медицинского учреждения в Урдоме), а также создание общественных пространств в Архангельске и населенных пунктах Ленского района.

«При принятии решения мы ориентируемся не только на эффект, связанный с вложением средств, увеличением налоговой базы, созданием новых рабочих мест, но и на ряд социальных проектов. Мы должны обсудить их вместе с мэрией Москвы и представителями Ленского района», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, скандал вокруг стройки в Шиесе разгорелся в июле этого года, когда рядом со станцией начали вырубать лес. Достоверной информацией о том, что за работы ведутся на этом месте, не было ни у жителей, ни у местной власти. О том, что лес вырубают именно под свалку, люди узнали от рабочих.

Позже на месте проводимых работ была выявлена незаконная рубка леса, но несмотря на уголовное делои многочисленные акции протеста, строительные работы остановлены не были.

Местные жители в связи с намерениями чиновников написали обращение президенту РФ. Протестные митинги продолжаются.

Ранее по теме:

Шиес: архангельский губернатор пообещал принять решение в пользу жителей