ФСИН отреагировала на публикацию «нового» видео с Цеповязом

Москва, , 20:17 — REGNUM Информация СМИ о том, что на новом видео с участником «банды Цапков» Вячеславом Цеповязом запечатлена его камера с удобствами в Амурской области, не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным ведомства, на сделанных несколько лет назад кадрах видно не помещение, где проживал Цеповяз, а «комната психологической разгрузки».

В пресс-службе ФСИН России добавили, что «новая» видеозапись, опубликованная в СМИ, относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии.

Ранее в СМИ появилось видео, на кадрах которого отбывающий 20-летний срок в амурской колонии Вячеслав Цеповяз сидит на диване в отремонтированной комнате и смотрит телевизор.

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