Общественница, назвавшая Цеповяза «меценатом», покинула пост главы ОНК

Благовещенск, , 12:22 — REGNUM В Амурской области прекратила свою деятельность общественная наблюдательная комиссия. Полномочия сложила председатель региональной ОНК Наталья Охотникова, которая ранее на своей странице в социальной сети назвала осуждённого по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». Об этом сообщил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков.

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Он отметил, что эта мера вынужденная: «Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем».

По его словам, которые приводит РИА Новости, вместе с Охотниковой свои полномочия складывают и все члены комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию осуждённого по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза и назвала его «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». Спустя некоторое время неоднозначный пост был удалён. При этом, по словам Охотниковой, запись она лично не удаляла и сама не знает, куда она делась.

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После этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова должна уйти со своего поста, выразив сожаление, что «в своё время совет Общественной палаты России поддержал её кандидатуру».

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