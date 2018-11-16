В Кремле назвали вопиющей ситуацию с «пирующим» в колонии Цеповязом

Москва, , 15:04 — REGNUM Ситуация с осужденным по делу «банды Цапков» Вячеславом Цеповязом, которому в колонии строгого режима передавали деликатесы, является вопиющей, заявил 16 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопиющая, отвратительная ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения, — заявил Песков. — Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций».

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых осужденный на 20 лет Цеповяз, находясь в амурской колонии строгого режима, питается шашлыком, крабами и красной икрой. По данному факту следователи возбудили уголовное дело в отношении ряда сотрудников исправительной колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, Цеповяз входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края. На счету банды 19 убийств, включая детей.

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