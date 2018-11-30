Во Франции петиция о снижении цен на топливо собрала более 1 млн подписей

Париж, , 12:37 — REGNUM Онлайн-петиция о снижении цен на топливо, запущенная одним из активистов движения «желтые жилеты», собрала более миллиона подписей на платформе Сhange.org, сообщает Le Figaro.

Запущенная еще в конце мая онлайн-петиция о снижении цен на топливо активисткой Присцилией Людоски получила широкое распространение после акций протеста «желтых жилетов» в октябре 2018 года.

«Идея создать эту петицию появилась после простого наблюдения, когда я поняла, что мои расходы на топливо увеличиваются. Я хотела поделиться своими наблюдениями с другими автолюбителями, чтобы понять разделяют ли они мою обеспокоенность», — заявила Присцилия Людоски.

Известно, что с момента открытия этой платформы во Франции в 2012 году, петиция «желтых жилетов» стала второй по численности после петиции под названием «Закон о труде, нет спасибо», собравшей 1,3 миллиона подписей в 2016 году.

Представитель онлайн-платформы Сара Дурьё заявила, что у некоторых международных петиций может быть несколько миллионов подписей, но только в этом случае петиция была инициирована гражданским лицом, не принадлежащим к какой-либо политической партии, союзу или ассоциации.

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Как сообщало ИА REGNUM, активисты движения «желтые жилеты», выступающие против повышения цен на топливо, соберутся в Париже 1 декабря 2018 года.

Подробности: Движение «желтые жилеты» снова соберется в Париже 1 декабря