Движение «желтые жилеты» снова соберется в Париже 1 декабря

Париж, , 08:38 — REGNUM Эрик Друэ, один из представителей движения «желтые жилеты» призвал к новой акции протеста в Париже на Елисейских полях в субботу, 1 декабря, сообщает Le Figaro.

Известно, что по поручению президента Франции Эммануэля Макрона министр экологии Франсуа де Руги встретился с двумя представителями движения «желтые жилеты», одним из которых был Эрик Друэ.

«Французов не убедила речь президента Эммануэля Макрона», — заявил Эрик Друэ в конце встречи, также выразив желание встретиться с «представителем правительства или Премьер-министром Франции».

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Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 17 ноября 2018 года масштабная акция протеста автомобилистов движения «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо, прошла по всей Франции. 27 ноября 2018 года президент выступил с заявлением, сделав шаг навстречу протестующим из движения «желтые жилеты» и объявив, что «налогообложение топлива будет зависеть от колебания цен».

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