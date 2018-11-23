Европейские СМИ высказались об акции протеста «желтые жилеты» во Франции

Париж, , 14:05 — REGNUM В международных СМИ раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за масштабной акции протеста французских автомобилистов «желтые жилеты», сообщает газета 20 minutes.

«У французов сложилось впечатление, что их принимают за дураков», — анализирует немецкая консервативная газета Die Welt. Издание сообщило, что «правительство допустило несколько больших ошибок», в том числе «оно оправдывает увеличение налогов защитой окружающей среды, хотя все понимают, что дело не только в экологии».

В либеральной ежедневной газете Süddeutsche Zeitung написали, что акция протеста «желтые жилеты» это «восстание среднего класса».

«Для большинства французов политика Эммануэля Макрона не принесла существенных улучшений. Рост цен на топливо подпитывает гнев народа. В то время как президент рекомендует переходить на электрические автомобили», — сообщает газета.

Итальянское издание La Repubblica считает, что движение «желтые жилеты» происходит от «тех, кому нечего терять».

«Эммануэль Макрон был избран частично благодаря нежеланию народа видеть у власти элиту. Теперь, когда он сам находится в Елисейском дворце, его воспринимают как нового аристократа», — пишет итальянская ежедневная газета Corriere Della Sera.

Испанская газета El Mundo видит в «желтых жилетах» «величайшее выражение протеста, с которым Эммануэль Макрон еще не сталкивался». Издание также отмечает, что, если движение «желтых жилетов» возникло в результате роста цен на топливо, то «список претензий народа значительно длиннее».

Британское радио BBC заявило, что акция протеста «желтые жилеты» показывает, что Эммануэль Макрон не смог «восстановить доверие к демократии среди тех, кто чувствует разочарование и оторван от политики».

В свою очередь швейцарская газеты Le Soir сообщила, что Франция находится в «атмосфере раздражения», в котором «малейшая искра может вызвать пожар».

Как сообщало ИА REGNUM, очередная акция протеста «желтые жилеты» во Франции пройдет 24 ноября 2018 года. В прошлые выходные на митинге собралось больше 300 тыс. человек. В этот раз один из инициаторов движения протеста «желтые жилеты», Фрэнк Бюлер, надеется на участие еще большего количества людей.

Читайте также: МВД Франции разрешило провести акцию протеста «желтые жилеты»