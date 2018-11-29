Росконтроль проверил качество сельди популярных брендов

Москва, , 15:09 — REGNUM Исследование пресервов из сельди пяти популярных брендов, продающихся на прилавках магазинов Российской Федерации, провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль».

"В тесте «Росконтроля» участвовали пресервы из тихоокеанской сельди специального посола брендов «Меридиан», VICI, «Балтийский берег», «А'Море», «Каждый день», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации.

Исследование проводили сразу по нескольким параметрам, в том числе на соответствие маркировке, на наличие тяжелых металлов и по микробиологическим показателям.

Результаты оказались неутешительными, пресервы «Каждый день» попали в перечень товаров с замечаниями, оставшиеся бренды — занесены в черный список «Росконтроля».

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