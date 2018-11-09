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Росконтроль проверил качество замороженных блинчиков

Общество

Всего эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи производителей

Росконтроль проверил качество замороженных блинчиков
Loyna
Блины

Москва, 9 ноября 2018, 09:55 — REGNUM  Список из самых качественных замороженных блинчиков с мясом составили в Российской Федерации. Соответствующие исследования провели эксперты центра Союза потребителей «Росконтроль».

В сообщении говорится, что всего эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи производителей — «Sибирская коллекция», «Морозко», «Останкино», «С пылу с жару», «Разновес/Сибирский деликатес», Fine Life и «Каждый день».

Отмечается, что больше половины полуфабрикатов оказались качественными, и только в некоторых брендах были найдены незначительные недостатки. Требованиям безопасности по микробиологическим показателям не соответствовала только одна из марок продукции.

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