Росконтроль проверил качество замороженных блинчиков

Москва, , 09:55 — REGNUM Список из самых качественных замороженных блинчиков с мясом составили в Российской Федерации. Соответствующие исследования провели эксперты центра Союза потребителей «Росконтроль».

В сообщении говорится, что всего эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи производителей — «Sибирская коллекция», «Морозко», «Останкино», «С пылу с жару», «Разновес/Сибирский деликатес», Fine Life и «Каждый день».

Отмечается, что больше половины полуфабрикатов оказались качественными, и только в некоторых брендах были найдены незначительные недостатки. Требованиям безопасности по микробиологическим показателям не соответствовала только одна из марок продукции.

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