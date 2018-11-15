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Росконтроль провел исследование качества майонеза

Общество

В ходе исследования было установлено, что требованиям безопасности соответствуют все взятые образцы

Москва, 15 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  Качество оливкового майонеза семи популярных брендов, который продается на прилавках магазинов Российской Федерации, провел экспертный центр Союза потребителей Росконтроль. Итоги исследований обнародованы в четверг, 15 ноября, на сайте организации.

В сообщении говорится, что всего эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи производителей — «СКИТ», «Вкуснотека», «Московский провансаль/Я люблю готовить», «Слобода/Живая еда», Mr. Ricco, Billa и «То, что надо!».

В ходе исследования было установлено, что требованиям безопасности соответствуют все взятые образцы. Полностью соответствует ГОСТу, указанному в маркировке, продукция торговых марок «Слобода/Живая еда» и «Московский провансаль/Я люблю готовить».

В свою очередь, в составе продукции «Вкуснотеки» и Mr. Ricco нашли не указанный в маркировке крахмал, а бренды «То, что надо!», Billa и «СКИТ» попали в список товаров с замечаниями.

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