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Раненых в Керченском проливе украинских моряков выписали из больницы

Общество

Они пострадали 25 ноября при задержании кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»

Керчь, Крым, 29 ноября 2018, 14:25 — REGNUM  Трое военных моряков, пострадавших при задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, более не нуждаются в наблюдении врачей. Об этом 29 ноября сообщает RT.

В медучреждении Керчи пояснили, что выписали всех троих раненых украинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие получили ранения 25 ноября, когда российские пограничники были вынуждены открыть огонь на поражение из-за вторжения кораблей ВМС Украины в российские воды. В результате артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» были задержаны и доставлены в Керчь. Легкораненых моряков поместили в больницу.

28 ноября постановлением Киевского районного суда Симферополя 24 человека — члены экипажей всех трех кораблей — были взяты под стражу. Под арестом военные останутся до 25 января 2019 года, им инкриминируют нарушение госграницы РФ.

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