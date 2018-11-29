Киев намерен перекрыть Босфор для российских боевых кораблей

Киев, , 12:40 — REGNUM В ответ на блокирование Азовского моря, Украина намерена добиться запрета для кораблей ВМФ России проходить через Босфор, заявил командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко на конференции по морской безопасности в Киеве, сообщил 24 канал.

Воронченко сослался на конвенцию Монтрё от 1936 года, согласно которой Турция имеет право закрыть пролив для военных кораблей любых стран, находящихся в состоянии войны.

«Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в проливах на тех же условиях… Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев…, а также в случае оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии, в силу договора о взаимопомощи, который является обязательным для Турции», — заявил военный.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в территориальных одах РФ три корабля ВМС Украины, после чего украинская сторона заявила о «военной агрессии со стороны РФ» и ввела частичное военное положение на территории страны.

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Украинская провокация была неоднозначно воспринята мировым сообществом. К примеру, Германия отказалась участвовать в конфликте на стороне Украины и не будет посылать свои корабли ей на помощь.

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