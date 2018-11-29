Меркель требует освободить задержанных в море украинских военных

Берлин, , 13:53 — REGNUM 29 ноября канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике действия России в отношении украинских военных судов в Азовском море, пишет издание Die Welt.

На открытии третьего немецкого-украинского экономического форума в Берлине, где присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Меркель потребовала немедленного освобождения задержанных украинских военных.

«Мы обязаны соблюдать то, что когда-то обещали», — сказала она, имея в виду обязательство стран Запада защищать независимость Украины после распада СССР. Страны имеют право на независимое от России развитие, подчеркнула канцлер.

Однако Меркель исключила решение проблемы силовым путем:

«Мы знаем, что мы можем решить вопросы только разумно, в диалоге друг с другом, поскольку нет военного решения для всех этих проблем».

Ангела Меркель осудила блокаду Азовского моря российским флотом и выразила намерения обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем саммите «большой двадцатки».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

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