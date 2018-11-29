В МФЦ Москвы начал работать робот

Москва, , 10:13 — REGNUM В Москве в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) начал работать робот. Он поможет гражданам быстрее узнать о готовности документов в МФЦ, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, у виртуального оператора Единой справочной службы появился добавочный номер. Позвонив на номер справочной службы 7 (495) 777-77-77 , нужно нажать цифру «1» и робот подскажет, когда можно забрать документ из МФЦ.

Граждане смогут более оперативно получить информацию, им не придется ждать, когда освободится сотрудник кол-центра. Робот способен распознавать эмоции человека, звонящего по телефону, общаться с абонентами по сложному алгоритму и задавать дополнительные вопросы.

МФЦ не сможет повторно отказать в услуге

Отмечается, что виртуальный помощник в МФЦ сможет обрабатывать 53% входящих звонков по 22 вопросам, это около 325 тыс. обращений в месяц.

Читайте также: Москва стала лидером по оказанию онлайн-услуг, по версии ООН

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в многофункциональных центрах «Мои документы» жители России имеют возможность получать сразу несколько государственных услуг по одному заявлению. Причём делать это в любом МФЦ России, независимо от места проживания.

Подробнее: Во флагманских МФЦ в Москве открыты отделения ГИБДД