Москва стала лидером по оказанию онлайн-услуг, по версии ООН

Москва, , 09:42 — REGNUM В рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг Москва заняла первое место, обойдя 40 мировых столиц. С такой победой мэра Москвы Сергея Собянина поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте столичной мэрии.

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«Это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству москвичей, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание», — сказал премьер-министр, отметив необходимость и дальше развивать достижения столицы, а также передавать опыт Москвы другим регионам.

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Электронными госуслугами чаще пользуются женщины, чем мужчины

Мэр Москвы напомнил, что в городе работает система вовлечения горожан в управление столицей — «активный гражданин», где зарегистрированы два миллиона человек. В ней проходит голосование по многим важным проектам, в том числе по реновации. Кроме того, по словам Собянина, на портале «Наш город», где зарегистрировано свыше миллиона пользователей, горожане помогают властям контролировать систему оказания услуг. Мэр Москвы добавил, что электронные услуги охватывают разные сферы: образование, здравоохранение, информационные технологии, управление транспортными потоками.

Еще один крупный электронный ресурс столицы — площадка для краудсорсинга. Например, в краудсорсинговом проекте «Моя поликлиника» приняли участие около 50 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в многофункциональных центрах «Мои документы» жители России имеют возможность получать сразу несколько государственных услуг по одному заявлению. Причём делать это в любом МФЦ России, независимо от места проживания.

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