В Георгиевском зале Кремля заменят паркет середины XIX века

Москва, , 10:25 — REGNUM Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца закрыт на реставрацию. Замены требует изношенный за 170 лет службы уникальный паркет, сообщили журналистам в Федеральной службе охраны (ФСО).

Наборный паркет из традиционных и редких пород дерева был уложен в 1848 году и с тех пор не менялся. Исследования показали, что паркет критически изношен — в отдельных местах его толщина составляет менее 1,5 мм.

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Сохранить историческое напольное покрытие невозможно. Его заменят точной копией, изготовленной по технологиям середины позапрошлого века из тех же пород дерева.

Сколько времени потребуется на полную замену, пока неизвестно. Столь сложный процесс сложно прогнозировать, отмечают специалисты.

Георгиевский зал длиной 61 м и шириной 20,5 м является самым просторным из помещений Большого Кремлевского дворца. В настоящее время в зале проходят мероприятия с участием главы государства.

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