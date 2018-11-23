В Москве отреставрируют склеп эпохи неоклассицизма

Москва, , 10:12 — REGNUM На Введенском кладбище Москвы отреставрируют склеп семейства Кноп, сообщает 23 ноября сайт мэра Москвы.

Объект является памятником начала прошлого века, построен в стиле неоклассицизма и напоминает античные руины. Мосгорнаследием утвержден проект восстановительных работ.

«Склеп семейства Кноп — очень интересный образец погребального сооружения эпохи неоклассицизма. Его главная особенность — это необычный фасад, который напоминает античные руины. Изначально на стилобате (ступенях, ведущих к памятнику, — прим. автора) стояла бронзовая статуя Христа, выполненная во Флоренции известным в то время итальянским скульптором Рафаэлло Романелли», — сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, статуя сохранилась до наших дней и сейчас находится в археологическом кабинете Духовной академии в Троицко-Сергиевой лавре.

«Во время реставрации специалисты воссоздадут точную копию оригинальной скульптуры и установят ее на стилобат», — заявил чиновник.

По его словам, памятник требует тщательной реставрации.

«Оригинальная крыша утрачена, временная кровля почти разрушена, стилобат утрачен. Внешние и внутренние стены склепа, а также бетонная ограда покрыта трещинами, сколами, мхом и плесенью. Вентиляционное окно, как и дверной проем, закрыто металлическими листами, а внутри склепа много строительного и бытового мусора. Специалисты проделали долгую, сложную и кропотливую работу — изучили исторические документы и архивные материалы. Теперь им предстоит полностью отреставрировать усыпальницу», — сказал Емельянов.