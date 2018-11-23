Одна из церквей храма Василия Блаженного открывается после реставрации

Москва, , 12:30 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, в Москве на Красной площади после реставрации открывается одна из церквей храма Василия Блаженного (Покровский собор). В церемонии открытия церкви Святого Иоанна Блаженного примет участие министр культуры Владимир Мединский сообщили в Минкультуры РФ.

Реставрационные работы проводились два года — с 2016 по 2018 год. Восстановлена кровля церкви кирпичная кладка стен, свода и покрытия пола, раскрыты фрагменты настенных росписей XVII и XIX века.

В Минкульте уточнили, что церковь Святого Иоанна Блаженного была недоступна ни для посетителей музея, ни для верующих с 1929 года. Примечательно, что с того времени в иконостасе сохранилось большинство икон.

Теперь все 11 церквей храма Василия Блаженного доступны для верующих, посетителей и гостей музея. После открытия церкви по престольным праздникам в ней будут совершаться богослужения.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве за последние годы отреставрировано более 1100 объектов культурного наследия, восстановлено более 50 храмов.

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