На Украину не пустили 47 граждан РФ — погранкомитет Белоруссии

Минск, , 14:58 — REGNUM С Украины в Минск вернулись в общей сложности 47 граждан РФ, заявили в госпогранкомитете Белоруссии, сообщило 27 ноября издание tut.by.

26—27 ноября в Минск вернули пассажиров четырёх авиарейсов — их не пропустили украинские пограничники:

«Это коснулось четырех рейсов «Белавиа»: трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа возвращенных была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня — 35», — рассказали в госпогранкомитете Белоруссии.

Представитель ведомства отметил, что российские граждане были оформлены по всем правилам, но были возвращены без каких-либо объяснений с украинской стороны:

«Информации от государственной пограничной службы Украины по изменению порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе Российской Федерации, не поступало».

Напомним, Украина запретила прямое сообщение с Россией в конце октября 2015 года. С тех пор самолёты из России на Украину и обратно летают через Минск.

Читайте также: Десятки граждан России не пустили на Украину

Массовый необоснованный запрет въезда на Украину произошёл на фоне очередного обострения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли украинских ВМС были жёстко задержаны российскими пограничниками в российских территориальных водах.

Читайте подробнее: Украинские моряки признали провокацию в Керченском проливе