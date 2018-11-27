Украинские моряки признали провокацию в Керченском проливе

Керчь, Крым, , 09:54 — REGNUM Капитаны задержанных кораблей ВМС Украины рассказали, что сознательно осуществили провокацию в Керченском проливе. Таков был приказ начальства, заявили они вовремя допроса, кадры которого опубликованы российской погранслужбой ФСБ.

Так, капитан третьего ранга Владимир Лесовой рассказал, что сознательно игнорировал запросы по УКВ-радиостанции и понимал, что действия моряков в Керченском проливе являются провокацией против России.

Лесовой подчеркнул, что выполнял приказ как должностное лицо. Он является командиром дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины.

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Член экипажа артиллерийского бронекатера «Никополь» Андрей Драч подтвердил, что приказ был следовать маршрутом Одесса-Мариуполь через Керченский пролив. Корабли зашли в территориальные воды России, но моряки сознательно проигнорировали предупреждения береговой охраны и требования покинуть российскую акваторию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские воды в Черном море. Для остановки кораблей, не отвечавших на предупреждения, российские военные применили оружие. Корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело.

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