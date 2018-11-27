Десятки граждан России не пустили на Украину

Москва, , 05:57 — REGNUM Отказ во въезде на Украину получили более 30 российских граждан, прилетевших рейсом 829 из Минска, со ссылкой на очевидцев 27 ноября пишет газета «Известия».

Не пустили на Украину пассажиров авиакомпании Belavia, которые прилетели в Киев в около 18:00 (время местное). У них проверили документы и отказали во въезде, обещая отправить обратно в Белоруссию первым же рейсом.

Комментируя произошедшее, одна из пассажирок рейса рассказала:

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем».

Женщина отметила, что эти проблемы начались после заявлений Киева об объявлении на Украине военного положения.

Напомним, военное положение вводится на Украине с 9:00 (время местное) 28 ноября — на 30 суток. Причиной стала провокация СБУ в Керченском проливе, в которой Киев обвинил Москву.

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